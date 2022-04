Annonce d’une trêve au Yémen: Paris salue une “avancée majeure”

Paris constate que “toutes les parties au conflit ont répondu favorablement à la proposition de trêve des Nations unies”, a déclaré la porte-parole de la diplomatie française.

Il s’agit là d’une “avancée majeure” qui doit permettre d’alléger les souffrances du peuple yéménite et qui est “porteuse d’espoir”, a ajouté la porte-parole du Quai d’Orsay.

“Nous réitérons notre plein soutien aux efforts des Nations unies en faveur d’un cessez-le-feu permanent, aux discussions qui doivent avoir lieu à ce sujet à la faveur de cette trêve, et à une solution politique inclusive et durable”, a-t-elle dit.

La France appelle toutes les parties à participer au processus politique sous l’égide des Nations unies. Elle salue les efforts déployés par le Conseil des Etats Arabes du Golfe (CCEAG) en faveur du dialogue yéménito-yéménite, en soutien aux efforts des Nations unies, a conclu la porte-parole.

L’Envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen a annoncé vendredi que les parties belligérantes à ce conflit ont répondu positivement à la proposition de l’ONU d’une trêve de deux mois entrant en vigueur samedi 2 avril.

“Les parties ont accepté de mettre fin à toutes les opérations militaires offensives aériennes, terrestres et maritimes à l’intérieur du Yémen et à travers ses frontières. Elles ont également accepté que des navires pétroliers entrent dans les ports de Hodeïda et que des vols commerciaux opèrent à l’aéroport de Sanaa vers des destinations prédéterminées dans la région”, a indiqué M. Grundberg dans une déclaration à la presse.