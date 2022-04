36ème Marathon des Sables : Christopher Gale, le super-héros du désert

Cet homme de 31 ans a fait le choix de courir cette 36ème édition du MDS vêtu d’une combinaison intégrale du super-héros des bandes dessinées américaines, Spiderman, une initiative puisée de l’engagement de cet altruiste à venir en aide aux personnes malades.

Ce britannique s’est lancé ce défi audacieux pour la bonne cause, pour collecter des fonds pour la recherche scientifique sur la maladie rare du syndrome d’Angelman, qui cause un trouble grave du développement neurologique.

Ce super-héros de l’extrême est toujours prêt à relever les défis les plus fous pour soutenir l’« Angelman Syndrome Alliance », qui regroupe 14 associations de 13 pays à travers le monde, à l’instar de sa traversée de la Manche entre le Royaume-Uni et la France, en juillet 2021.

Cette année, il récidive avec le Marathon des Sables qui, selon lui, lui offre une belle vitrine pour sensibiliser les gens à ce syndrome méconnu et de lever les fonds pour faire progresser la recherche scientifique concernant cette maladie.

« Au-delà de la couverture médiatique qu’offre le Marathon des Sables, j’ai réussi à sensibiliser beaucoup de concurrents qui viennent à ma rencontre, intrigués par mon costume de Spiderman », a-t-il indiqué.

C’est chose faite pour cet aventurier de l’extrême, car dès qu’il se met sur la ligne de départ avec sa tenue de Spiderman, il devient l’attraction principale des photographes, un jeu auquel il se prête volontiers pour s’assurer une plus grande visibilité de son action solidaire.

Selon lui, sa participation à un événement de grande ampleur comme le Marathon des Sables est sa manière à lui pour donner une voix aux enfants atteints du syndrome d’Angelman qui ne peuvent pas s’exprimer, mais qui ont tous une particularité liée à cette maladie, c’est qu’ils sont tout le temps souriant et joyeux, une motivation de plus pour ce Britannique qui ambitionne de collecter 75.000 euros.

Ne connaissant pas encore son prochain challenge pour servir sa noble cause et atteindre son objectif, Christopher Gale s’est dit satisfait d’avoir participé au MDS et d’avoir connu un beau pays qu’est le Maroc.