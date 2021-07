André Azoulay et Mehdi Qotbi à l’hommage national rendu par Macron à Edgar Morin

André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, et Mehdi Qotbi, président de la Fondation des musées, ont pris part, ce jeudi 8 juillet 2021 à l’Elysée, à l’hommage national rendu par le président français au grand philosophe et sociologue Edgar Morin, qui fêtait le jour même ses 100 ans.

Théoricien de la “pensée complexe”, précurseur de la “sociologie du présent” et pionnier des questions écologiques, Edgar Morin, dont les travaux embrassent tous les champs du savoir et ont été traduits dans près de trente langues, est l’un des penseurs français les plus éminents et les plus reconnus au monde.

“La République française vous exprime sa reconnaissance et son amitié et vous souhaite un très bel anniversaire”, a déclaré le chef de l’Etat en ouvrant la cérémonie organisée pour le centième anniversaire du philosophe.

A la salle des fêtes de l’Elysée, le philosophe était entouré par une centaine d’invités et de proches dont son épouse Sabah Abouessalam, ainsi que Brigitte Macron, les ministres de la Culture Roselyne Bachelot et de l’Education Jean-Michel Blanquer, l’ancien ministre de la Culture Jack Lang.

“Voilà 100 ans que vous êtes venu au monde. Vous êtes un homme siècle”, a souligné Emmanuel Macron dans son discours dans lequel il a rappelé les grandes étapes de la riche vie de cet humaniste: sa naissance le 8 juillet 1921 dans une famille juive originaire de Salonique en Grèce, la perte de sa mère lorsqu’il était enfant, la Résistance, l’engagement politique au sein du parti communiste, avant d’en être exclu, les années de recherche sociologique…

“Vous êtes un penseur universel”, à “la curiosité tout azimut”, qui “a édifié une pensée complexe de toutes les disciplines de l’esprit”, a-t-il dit. “Vous avez toujours été au bon endroit au bon moment” pour devenir “un citoyen du monde” qui “a enjambé toutes les frontières”.

Bien que “viscéralement français, vous avez toujours soutenu le dialogue entre les peuples et les cultures”, a ajouté Emmanuel Macron