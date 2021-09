Akhannouch: le RNI présente un programme électoral avec des engagements et des mesures applicables

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a présenté un programme électoral qui comporte cinq engagements et autant de mesures, définis par une série d’objectifs faisables et applicables sur le terrain, a souligné, samedi à Tétouan, le président de ce parti, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors d’un meeting électoral, organisé en marge d’activités partisanes tenues à Tétouan et à Ouezzane, M. Akhannouch a affirmé que le programme électoral de son parti est applicable et faisable, d’autant plus que le parti dispose de cadres hautement qualifiés et expérimentés, ce qui s’est reflété dans la performance distinguée des ministres qui représentent le parti au sein du gouvernement, en particulier durant la dernière décennie.

Il a assuré que cette bonne performance signée par les ministres du RNI dans la gestion des affaires publiques constituera un terrain fertile pour continuer à mettre en oeuvre le programme du parti à l’avenir, si on lui accorde confiance pour gérer la chose gouvernementale, se disant confiant en l’intelligence des Marocains, qui auront leur mot à dire lors du scrutin du 8 septembre. Dans ce cadre, M. Akhannouch a indiqué que les tournées des responsables du parti dans plusieurs villes du Royaume ont montré que les citoyens ont été réactifs au discours et au programme électoral du parti, et aspirent au changement.

Il a, par ailleurs, relevé que les élections ne se décident pas sur les réseaux sociaux, même si le RNI y est très présent, mais plutôt par la communication directe avec les citoyens, et la confiance que les électeurs placent en les candidats compétents, attachés aux questions des citoyens.

Le président du parti a noté que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en général, et la province de Tétouan en particulier, regorgent d’énormes potentiels, ce qui nécessite d’attribuer la mission de la gestion des affaires publiques à des compétences capables de créer et de promouvoir le développement dans la région, d’autant plus qu’elle a besoin de grands projets, notamment dans les secteurs du tourisme, des services et de l’industrie, qui permettront de renforcer le rayonnement de la région, créer des opportunités d’emploi et de soutenir le développement local. M. Akhannouch a présidé le comité de soutien aux candidats du RNI pour les élections du 8 septembre, qui s’est rendu à Ouezzane et à Tétouan.

Les membres du comité ont participé à une série d’activités dans le cadre de la campagne électorale, qui se sont déroulées dans le strict respect des mesures préventives contre le coronavirus.