Aide médicale marocaine: le Conseil des Imams et Dignitaires Musulmans du Cameroun salue l’initiative royale

Le Conseil des Imams et Dignitaires Musulmans du Cameroun (CIDIMUC) s’est félicité, lundi, des aides médicales marocaines accordées, sur très hautes Instructions du roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains dont le Cameroun, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19.

“Cette aide sanitaire honore davantage la solidarité africaine et renforce l’excellence de coopération entre le Cameroun et le Royaume chérifien, dont l’un des fondements réside dans le partage d’un modèle commun d’Islam de paix, de vivre-ensemble et de développement”, souligne un communiqué du conseil.

En ces temps difficiles marqués par la crise sanitaire du Coronavirus et ses incidences économiques et sociales, le CIDIMUC “présente ses vœux de santé et prospérité aux peuples frères du Maroc et du Cameroun, et prie Allah le Tout-puissant et Miséricordieux de bénir les efforts consentis par les différents gouvernements, en vue de l’éradication complète de la pandémie à coronavirus (COVID-19) et du retour progressif à la vie normale”, conclut le communiqué

L’aide médicale marocaine destinée au Cameroun, dans a été réceptionnée, mercredi, à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen.

Acheminées pour soutenir plusieurs pays africains appartenant à toutes les sous-régions du continent en cette période de pandémie, ces aides concrétisent par les actes l’approche marocaine sous l’impulsion royale basée sur la solidarité agissante avec les pays africains et la promotion de la coopération sud-sud pour le développement durable.

L’aide marocaine a été remise, lors d’une cérémonie officielle, par l’ambassadeur du Maroc au Cameroun Mostafa Bouh au ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, représentant le chef de l’Etat camerounais Paul Biya en présence du ministre camerounais de la Santé, Malachie Manaouda, et de l’ambassadeur du Cameroun au Maroc, Mouhamadou Youssifou, ainsi que des représentants associatifs et personnalités politiques et religieuses.

Le don destiné au Cameroun comprend des masques non tissés, des blouses, des charlottes, des visières standards, du gel hydro-alcoolique, des boites de chloroquine et des boites d’azithromycine.

L’aide médicale marocaine destinée à plusieurs pays africains appartenant à toutes les sous-régions du continent, est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.