“Africain Lion 2022” : les dimensions des relations maroco-américaines mises en exergue à Agadir

S’exprimant à cette occasion, Dr Meredith Hindley, historienne spécialiste de l’histoire militaire a souligné que le Maroc et les États-Unis entretiennent des liens historiques qui témoignent de la profondeur humanitaire, politique et diplomatique qui a caractérisé les relations entre les deux pays à travers les siècles comme le démontre l’Opération “Torche ” qui a contribué à la consolidation des relations maroco-américaines dans divers domaines.

Le Royaume a été le premier pays à avoir reconnu l’indépendance des Etats-Unis, et avec qui il a signé le plus ancien Traité de paix et d’amitié dans l’histoire de ce pays, a-t-elle rappelé.

Pour sa part, le Brigadier Général Turley de la Garde Nationale de l’Utah a affirmé que l’exercice annuel “Africain Lion ” incarne les relations excellentes liant le Maroc et les Etats-Unis.

Dans ce sens, M Turley a mis en avant le déploiement d’un l’hôpital médico-chirurgical de campagne au niveau de la commune de Taliouine (province de Taroudant).

Cet hôpital qui mobilise des équipes médicales constituées de médecins et d’infirmiers des Forces Armées Royales et de l’Armée américaine, s’inscrit dans le cadre des activités parallèles à vocation humanitaire de l’exercice combiné maroco-américain “African Lion 2022”.

“African Lion” est un exercice interarmées combiné organisé chaque année par les FAR et les Forces Armées américaines.

L’édition de cette année (20 au 30 juin), connait la participation de 10 pays africains et internationaux, y compris le Maroc et les Etats-Unis, ainsi qu’une vingtaine d’observateurs militaires de pays partenaires dans les régions d’Agadir, Benguérir, Kénitra, Mahbès, Taroudant et Tantan.