Afghanistan: 10 millions d’enfants ont besoin d’assistance, selon l’UNICEF

Près de 10 millions d’enfants afghans ont besoin d’une aide humanitaire pour survivre, a prévenu lundi la Directrice exécutive du Fonds de l’ONU pour l’enfance (UNICEF), Henrietta Fore, qui a réitéré l’engagement de l’agence onusienne à maintenir sa présence en Afghanistan.

“Aujourd’hui, quelque 10 millions d’enfants à travers l’Afghanistan ont besoin d’une aide humanitaire pour survivre. Au cours de cette année, environ un million d’enfants souffriront de malnutrition aiguë sévère et pourraient mourir sans traitement”, a-t-elle déploré dans un communiqué.

Elle a estimé que 4,2 millions d’enfants ne sont pas scolarisés, dont plus de 2,2 millions de filles. Depuis janvier, l’ONU a recensé plus de 2.000 violations graves des droits de l’enfant. Environ 435.000 enfants et femmes sont déplacés à l’intérieur du pays.