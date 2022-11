Abou Dhabi accueille un Congrès mondial des médias

Du 15 au 17 novembre 2022, la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, accueillera les activités de la première session du Congrès mondial des médias, avec la participation de plus de sociétés de médias internationales spécialisées dans le secteur des médias et de la production, pour anticiper l’avenir du secteur des médias.

L’agence de presse Emirates a déclaré que le Congrès “fournit une plate-forme idéale et intégrée pour le secteur des médias et offre aux diverses institutions médiatiques la possibilité de discuter de partenariats et de moyens de coopération pour renforcer les médias. mécanismes de développement et fournissant un contenu solide et fiable hautement crédible”.

Plus de 170 sociétés exposantes spécialisées et 162 conférenciers internationaux participent à cet événement médiatique, qui est le premier au Moyen-Orient.

“30 sessions de leaders d’opinion et une série d’ateliers sont organisés pour passer en revue les meilleures technologies, services et connaissances dans le secteur des médias”, a-t-on ajouté de même source.

Le Congrès aborde également – selon ses organisateurs – les défis auxquels sont confrontés l’avenir des médias et propose des solutions pour eux, en particulier au Moyen-Orient, où l’événement les éclaire et aborde l’importance de l’accès des médias aux audiences mondiales.

L’événement est largement considéré comme l’une des étapes pour se tenir devant l’avenir des médias et discuter de ses problèmes. Avec sa large participation, on compte sur lui pour trouver des solutions à ces problèmes.

Des centaines de chaînes de médias arabes et internationales, de journaux et d’agences étrangères ont leur siège aux Emirats, qui sont basés dans la zone franche d’Abu Dhabi et de Dubai Media City.