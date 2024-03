A Oukaïmeden, le grand retour de la neige suscite joie et bonheur

Perchée à plus de 2.700 m d’altitude, la station de Ski d’Oukaimeden (province d’Al Haouz), vient de retrouver sa parure blanche de neige, redonnant du baume au cœur aussi bien aux habitants locaux, aux visiteurs comme aux agriculteurs et aux professionnels du tourisme.

La station, nichée à environ 75 km de Marrakech, offre désormais à ses visiteurs, marocains et étrangers, un paysage paradisiaque à la faveur de chutes de neige conséquentes enregistrées ces derniers jours, devant apporter indubitablement un élan au secteur touristique de la région et alimenter ses lacs et barrages ainsi que la nappe phréatique qui pâtissent ces dernières années d’une faible pluviométrie.

A une dizaine de kilomètres avant l’entrée à la Station de Ski, le paysage ensorceleur commence d’ores et déjà à subjuguer tout un chacun. Des cascades d’eau, alimentées par la neige fondue, ruissellent le long de la paroi avant d’embrasser les cours d’eau au pied de la montagne donnant à voir et à apprécier un spectacle qui a tout pour fasciner les férus de la nature et des lieux champêtres. Une vue panoramique meublée par d’innombrables villages rosâtres qui font le charme de la route sinueuse menant vers la station d’Oukaïmeden.

Bien qu’il ait fallu attendre la dernière semaine du mois de mars avant que la neige ne fasse son grand retour, la station a été prise d’assaut par des masses de touristes et d’amateurs de glisse et de randonnées en quête de ressourcement, de dépaysement et de moments de joie et de détente entre familles ou amis.

Facilité d’accès, soleil généreux, ciel bleu, restaurants, unités d’hébergement… tous les ingrédients sont réunis pour garantir aux visiteurs une expérience inédite qui combine le plaisir de la glisse avec des moments de jeu, de joie et d’ambiance.

Sur le domaine skiable, d’aucuns chaussent les skis pour la première fois de l’hiver, d’autres qui sont beaucoup plus aguerris profitent de l’enneigement pour récidiver les performances en toute agilité, tandis que plusieurs optent pour la descente en luge ou pour le snowboard, des alternatives au ski tout aussi riches en sensations.

Pour Ali Ait Lhaj, moniteur de ski, l’afflux remarquable de visiteurs venus profiter de la neige et apprécier la beauté de la région dont l’attraction ne semble pas ralentir malgré la coïncidence de ces chutes de neige avec le mois du Ramadan, notant que les autorités locales ne lésinent guère sur les moyens pour rouvrir les différents axes menant vers la station et garantir la sécurité et la fluidité de la circulation.

Après quatre mois de décalage, la neige, cet invité tant attendu dans la région ces derniers jours (35 cm) ravive les espoirs, étant donné son impact positif sur le tourisme et l’agriculture, a-t-il expliqué.

Pour l’acteur associatif, Mohamed Boulahcen, les chutes de neiges enregistrées ces derniers jours devront être bénéfiques pour la population locale s’activant en particulier dans les secteurs agricole et touristique.