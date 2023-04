A New York, Guterres prône l’unité pour surmonter les divisions

“La paix est aujourd’hui plus que jamais nécessaire”, a souligné le chef de l’ONU lors d’un “moment interreligieux de prière pour la paix” observé au siège de l’organisation internationale à New York.

“Nous nous réunissons à un moment unique, le dernier vendredi du Ramadan, alors que les Chrétiens célèbrent Pâques et les Juifs marquent la fin de la Pâque”, a-t-il relevé lors de cet événement tenu en présence notamment des représentants des trois religions monothéistes à New York et le Haut représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), Miguel Angel Moratinos.

Notant que même le “calendrier transmet un message d’unité en faveur des peuples, de la planète et de la paix”, le haut responsable onusien a mis en garde contre les guerres et les conflits qui répandent la destruction, la pauvreté et la faim et qui contraignent des millions de personnes à quitter leurs domiciles.

“Aujourd’hui, en ce moment béni de renouveau à travers les religions, élevons nos cœurs et nos voix pour la paix – notre étoile directrice et notre objectif le plus précieux”, a-t-il insisté.

Selon les Nations Unies, ce moment de prière est une “opportunité pour les personnes de diverses confessions et croyances de réfléchir à l’importance de bâtir et maintenir une paix durable et se rappeler des plus vulnérables”, tout en plaidant pour la compassion, la solidarité et le respect mutuel, des valeurs qui pointent au coeur de la Charte de l’ONU.