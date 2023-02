36è Sommet de l’UA : la mise en oeuvre de la 2eme décennie de l’agenda 2063 face à de nouveaux défis

Placé sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)», le 36è Sommet de l’UA devra se pencher sur les moyens à même de trouver des solutions à ces difficultés et à “ce contexte peu favorable”.

“Malgré ce contexte peu favorable, l’Afrique montre de remarquables signes de résilience et l’Union africaine, dans ses différentes composantes, a maintenu sa dynamique opérationnelle de mise en œuvre des programmes et décisions”, a rassuré le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, à l’ouverture de la 42eme session du Conseil Exécutif de l’UA à la veille du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement.

Ainsi, la crise alimentaire mondiale et les questions relatives à la ZLECAF, seront au centre de ce Sommet, le continent africain étant en quête d’une autosuffisance et d’une souveraineté alimentaire, un objectif qui ne peut être atteint sans une opérationnalisation effective de cette Zone.

L’évaluation du premier plan décennal de la mise en oeuvre de l’Agenda 2063 sera également au menu de ce Sommet eu égard à son importance en tant que plan d’action de l’organisation panafricaine.

L’Agenda 2063 “constitue une feuille de route idoine pour réussir l’intégration économique et le développement durable aspirés par notre continent. A cet égard, les leçons tirées de la première décennie de l’Agenda 2063, qui fut une décennie de convergence, ne peuvent que servir à nourrir cette ambition qui nous anime pour la mise en œuvre réussie du deuxième plan décennal, qui se veut une décennie d’accélération”, a relevé de son côté le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita lors de la 42e Session Ordinaire du Conseil Exécutif de l’UA.

Toutefois, a noté M. Bourita, “la mise en œuvre des aspirations et objectifs de l’Agenda dépend tout d’abord de l’engagement de chaque Etat membre à s’investir pour son implémentation au niveau national”.

Dans cette optique, le Royaume du Maroc s’est engagé, depuis son retour à sa famille institutionnelle africaine en 2017, dans la mise en œuvre des aspirations de l’Agenda 2063, a réitéré le ministre.

Le Sommet examinera aussi la réforme institutionnelle de l’Union, l’état de la paix et de la sécurité dans le continent, l’octroi d’un siège à l’UA au sein du G20, la crise alimentaire mondiale, la réforme du Conseil se Sécurité de l’ONU, la réponse de l’UA à la pandémie de la Covid-19, et la question du changement climatique.