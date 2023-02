Maroc: Bourita s’entretient avec le ministre d’État britannique aux AE pour l’Asie du Sud et du Centre, l’Afrique du Nord, l’ONU et le Commonwealth

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a eu, vendredi, un entretien téléphonique, avec Lord Ahmad Tariq, ministre d’État britannique aux Affaires étrangères pour l’Asie du Sud et du Centre, l’Afrique du Nord, l’ONU et le Commonwealth.