Russie: 35 drones abattus, dont 4 au dessus de la région de Moscou (Défense)

Le ministère de la Défense russe a annoncé la destruction, dans la nuit de samedi à dimanche, de 35 drones au dessus de plusieurs régions russes, dont celle de Moscou.

Au cours de la nuit dernière et dans la matinée du 17 mars, des tentatives d’attaques à l’aide de drones de type aéronautique contre des cibles sur le territoire de la Fédération de Russie ont été stoppées, a annoncé le ministère via Telegram.

« Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 35 drones au-dessus des régions de Moscou (4 drones), Belgorod (3 drones), Kalouga (2 drones), Orel (1 drone), Rostov (1 drone), Yaroslavl (4 drones), Koursk. (3 drones) ) et le territoire de Krasnodar (17 drones) », selon la même source.

De son côté, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé via Telegram que les défenses aériennes de Domodedovo, un district situé à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale, ont déjoué deux attaques aux drones contre Moscou.

« Aucun dégât ou blessé n’a été enregistré sur le site de la chute de l’un des drones », a-t-il assuré, faisant état de la destruction d’un autre drone dans le district de Ramenskoïe (65 kms au sud-est de la capitale) et d’un quatrième dans le district de Stoupino (130 kilomètres au sud de Moscou).

« Selon les premières informations, il n’y a pas de dégâts ni de victimes », a poursuivi M. Sobianine.

De son côté, Roman Sinyagovsky, le chef du district de Slaviansk, situé dans le territoire de Krasnodar (sud), a annoncé qu’un incendie s’est déclaré dans une raffinerie de pétrole en raison d’une attaque de drones.

« Dans la nuit, vers 3 heures du matin, plusieurs drones ont tenté d’attaquer la raffinerie de pétrole de Slavyansk. Les drones ont été neutralisés, mais un incendie s’est déclaré à la suite à la chute d’un des appareils », ont indiqué les services de secours de Slaviansk, précisant qu’un employé est décédé d’une crise cardiaque.

Par ailleurs, le gouverneur de la région de Kalouga, Vladislav Chapcha, a indiqué que trois drones ont été abattus alors qu’ils tentaient d’attaquer des infrastructures dans le district de Kirov et un autre dans la banlieue de Kalouga, sans faire état de victimes ni de dégâts.

Dans la région de Belgorod, frontalière avec l’Ukraine, une adolescente de 16 ans a été tuée lorsqu’un obus est tombé sur une habitation, tandis que son père a été blessé.

« Nous avons perdu une adolescente de 16 ans. Suite à une frappe, l’habitation dans laquelle elle se trouvait a pris feu. (…) J’ai parlé à son père sur place. Il est en état de choc. Il souffre d’un traumatisme crânien, de brûlures et d’une intoxication au monoxyde de carbone. Il a été hospitalisé », a écrit le gouverneur de la région, Viacheslav Gladkov, sur sa chaîne Telegram.

Depuis le début du conflit russo-ukrainien en février 2022, les régions russes limitrophes de l’Ukraine, telles que Belgorod, Briansk, Koursk et Voronej font régulièrement état de bombardements et d’attaques de drones en provenance de l’autre côté de la frontière. D’autres régions situées à des centaines de kilomètres de l’Ukraine comme Leningrad, Novgorod, Tver, Kalouga et Moscou sont également ciblées.