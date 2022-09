Yémen: Guterres exhorte les parties au conflit à prolonger la trêve

“Alors que la date limite du 2 octobre pour une nouvelle prolongation approche à grands pas, j’exhorte vivement les parties yéménites non seulement à renouveler mais aussi à étendre les termes et la durée de la trêve, conformément à la proposition qui leur a été présentée par mon envoyé spécial, Hans Grundberg”, a souligné le SG de l’ONU dans un communiqué.

Il a relevé qu’au cours des six derniers mois, le gouvernement du Yémen et les rebelles houthis ont pris des mesures “importantes et audacieuses” vers la paix en acceptant et en renouvelant à deux reprises une trêve nationale négociée par l’ONU.

La trêve, qui est entrée en vigueur pour la première fois le 2 avril 2022, a apporté la plus longue période de calme relatif depuis le début de la guerre.

Pour le chef de l’ONU, la trêve a apporté, au cours des six derniers mois, des avantages tangibles et des secours indispensables au peuple yéménite, notamment une réduction significative de la violence et des pertes civiles dans tout le pays, une augmentation des livraisons de carburant via le port de Hodeïda et la reprise des vols commerciaux internationaux vers et de Sanaa pour la première fois en près de six ans.

“Pourtant, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à sa pleine mise en œuvre, notamment la conclusion d’un accord sur la réouverture des routes à Taïz et dans d’autres provinces et le paiement des salaires de la fonction publique, ce qui améliorerait encore la vie quotidienne des Yéménites ordinaires”, a-t-il concédé, ajoutant que “le travail sur les questions politiques, économiques et militaires à long terme, tel que proposé par mon envoyé spécial, marquerait une évolution significative vers la recherche de solutions durables”.

“Le moment est venu pour tous les dirigeants de donner la priorité aux besoins et aux aspirations du peuple yéménite et d’agir dans l’intérêt national du Yémen. C’est le moment de choisir la paix pour de bon”, a-t-il conclu.