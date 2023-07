Yémen : arrivée du navire de l’ONU chargé du transfert du pétrole d’un supertanker en décomposition

Le navire “Nautica”, acheté par l’ONU en mars dernier, est parti samedi des côtes de Djibouti et devrait amarrer à coté du “FSO Safer”, un pétrolier abandonné vieux de 47 ans et contenant plus d’un million de baril, afin d’entamer une opération complexe et éviter une gigantesque marée noire en mer Rouge.

“Le risque est très élevé, mais nous espérons qu’une fois cette opération terminée, ce risque sera éliminé”, a indiqué le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Mohamed Mudawi.

Des expertises réalisées ont permis de conclure que “le transfert du pétrole peut avoir lieu, avec un niveau de risque acceptable”, avait déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité, le coordinateur humanitaire de l’ONU pour le Yémen, David Gressly.

L’opération de l’ONU, qui devrait durer environ trois semaines, consiste en le transfert du pétrole contenu dans le “FSO Safer” et le remorquage du navire vers un chantier de démolition, pour un coût total de 148 millions de dollars.

Transportant plus de 1,1 million de barils de pétrole, le “FSO Safer” a été abandonné au large du port yéménite de Hodeïda en mer Rouge en 2015.

Depuis, l’état du navire s’est considérablement détérioré en l’absence d’entretien ou de maintenance, suscitant la crainte d’une catastrophe environnementale majeure.