Textile-Habillement : la Tunisie vise la création de 50.000 emplois à l’horizon 2026

Ces emplois devraient être créés dans le cadre du pacte du secteur du textile et habillement mis en place par le gouvernement tunisien, a affirmé le ministre de l’Economie, Samir Saied, cité par les médias locaux.

Et d’ajouter cette vision est structurée autour de 6 axes, dont principalement, le développement des ressources humaines et l’orientation du secteur TH vers des activités à haute technologie et à forte valeur ajoutée.

“Le gouvernement œuvre, dans le cadre d’un objectif commun, avec tous les intervenants du secteur TH à augmenter la valeur des exportations du secteur de 2,4 milliards d’euros à 4 milliards d’euros, avec un taux de croissance de 5% à 6% entre 2022 et 2024, et de 13% à l’horizon 2025”, a expliqué le responsable.

Le secteur du textile-habillement en Tunisie compte 1425 entreprises dont 1150 entreprises totalement exportatrices. Ces entreprises offrent 153474 postes d’emplois dont 138876 dans les entreprises totalement exportatrices.

Les pays de l’Union européenne constituent les principaux clients du secteur avec la France en tête (38% de la valeur des exportations) suivie par l’Italie (34%) et l’Allemagne (11%).