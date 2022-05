Washington sanctionne cinq membres d’un réseau financier de Daech

Dans un communiqué, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a indiqué que ces sanctions interviennent à l’occasion de la 16ème réunion du Groupe de lutte contre le financement de l’EI (CIFG) relevant de la coalition mondiale anti-Daech.

Les personnes désignées “ont facilité le voyage d’extrémistes violents vers la Syrie et d’autres régions où Daech opère”, a expliqué le chef de la diplomatie américaine, notant que que les sanctions entendent “perturber un réseau international de facilitation” qui a financé le recrutement au profit l’organisation terroriste, y compris des enfants.

“Les États-Unis sont déterminés à travailler avec la Coalition mondiale pour priver Daech de la capacité de collecter et de déplacer des fonds”, a en outre souligné M. Blinken.

Dirigé par les États-Unis, l’Italie et l’Arabie saoudite, le CIFG comprend près de 70 pays et organisations internationales et coordonne les efforts contre les réseaux de soutien financier de Daech dans le monde.