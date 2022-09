Washington nomme une envoyée spéciale pour la biodiversité et les ressources en eau

Les États-Unis ont nommé pour la première fois une envoyée spéciale pour la biodiversité et les ressources en eau, qui se chargera de travailler sur ces questions à l’échelle mondiale.

Monica Medina, qui est actuellement secrétaire adjointe du département d’État pour les océans et les affaires environnementales et scientifiques internationales, occupera ce nouveau poste.

Cette nouvelle fonction devrait permettre, indique-t-on, au Département d’État américain de jouer un plus grand rôle dans le plan de la Maison Blanche visant à renforcer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement dans le monde. Les changements climatiques, l’exploitation forestière illégale, l’exploitation minière et le trafic d’espèces sauvages sont parmi les grands problèmes auxquels fait face la biodiversité, souligne un communiqué du Département d’Etat. En 2019, les Nations Unies ont constaté que jusqu’à 1 million d’espèces animales et végétales risquent de disparaître.

La création de ce nouveau poste s’inscrit dans le cadre de la volonté de l’administration Biden de jouer un plus grand rôle à l’échelle planétaire dans les questions liées au changement climatique et l’environnement.