Washington annonce une réunion ministérielle en juillet pour créer une “coalition mondiale contre les drogues synthétiques”

Les Etats-Unis vont organiser une réunion ministérielle virtuelle le 7 juillet prochain en vue de mettre en place une “Coalition mondiale contre les drogues synthétiques”, a annoncé vendredi le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

“Les drogues synthétiques représentent un risque grave et croissant pour la santé et la sécurité des Américains et des habitants du monde entier”, souligne M. Blinken dans un communiqué, ajoutant que le fentanyl illicite et d’autres opioïdes synthétiques sont liés aux décès d’adultes américains de moins de 50 ans que toute autre cause.