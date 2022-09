Washington annonce une nouvelle aide de 457 millions de dollars à l’Ukraine

“Une partie de la nouvelle aide soutiendra les efforts du gouvernement ukrainien pour documenter et enquêter sur les atrocités” commises jusqu’à présent tout au long de la guerre, a indiqué le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, dans un communiqué.

Depuis la mi-décembre 2021, les États-Unis ont accordé plus de 645 millions de dollars d’aide qui ont eu “un impact tangible et positif sur nos partenaires ukrainiens chargés de l’application de la loi et de la justice pénale, notamment la Police nationale d’Ukraine (NPU) et le Service des gardes-frontières de l’État”, a-t-il ajouté.

“Notre fourniture d’équipements de protection individuelle, de fournitures médicales et de véhicules blindés a considérablement réduit le nombre de victimes parmi les civils ukrainiens et leurs défenseurs,” a affirmé Blinken.

“Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple ukrainien et restent déterminés à soutenir une Ukraine démocratique, indépendante et souveraine”, a conclu le responsable américain.