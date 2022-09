Libye: cinq morts dans des combats entre groupes armés

Selon des sources médiatiques qui citent les services de secours, ces affrontements ont fait 5 morts, dont une fille de 10 ans, et 13 blessés.

Ces heurts surviennent au moment où la Libye traverse une grave crise politique sur fond d’insécurité chronique marquée par des combats récurrents entre groupes armés.

Fin août, des combats entre milices rivales à Tripoli avaient fait 32 morts et 159 blessés.

Plongée dans le chaos et minée par les luttes de pouvoir, la Libye peine à effectuer sa transition démocratique et reste en proie à l’insécurité et au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.