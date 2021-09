(Vidéos) L’IMA soutient la création d’une bibliothèque d’art au Musée Mohammed VI (vidéos)

La coopération étroite entre l’IMA et la FNMM a de beaux jours devant elle. Jack Lang et Mehdi Qotbi foisonnent de projets communs dont la création d’une bibliothèque d’art au Musée Mohammed VI avec l’aide et le soutien de l’institution culturelle française.

L’Institut du Monde Arabe (IMA) et la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM) vont renforcer leur coopération avec des projets culturels d’envergure d’ici 2022, annoncent en coeur Jack Lang et Mehdi Qotbi.

A l’issue d’une longue réunion de travail, entre Jack Lang et Mehdi Qotbi, le président de l’IMA fait part de sa volonté de poursuivre étroitement la collaboration avec le FNMM avec la création notamment d’une bibliothèque d’art au Musée Mohammed VI qui aura le soutien total de l’IMA, l’organisation d’une biennale de la photographie arabe conjointe et le prêt d’oeuvres d’artistes majeurs arabes pour une exposition itinérante à Tanger, Rabat et Marrakech.

L’Institut du Monde Arabe détient la plus importante collection d’art moderne et contemporain arabe d’Europe, qui vient d’être enrichie par des donations, notamment celle de Claude et France Lemand, a souligné M. Lang.

“Le Maroc, pays d’exception mérite une relation d’exception avec l’Institut du Monde arabe”, a-t-il indiqué, louant les “les liens étroits, amicaux, fraternels entre l’IMA et la FNM”.

Pour le président de l’IMA,” le Maroc est très présent dans cette maison. Il l’a été à travers une première grande exposition “Le Maroc contemporain”, à laquelle M. Qotbi a participé activement en étant le co-concepteur.

“Il y a eu toute une série d’évènements sur le Maroc, notamment l’exposition sur les trésors de l’Islam en Afrique subsaharienne en partenariat avec l’Académie du Royaume”, a-t-il rappelé.

Selon lui, “le Maroc accorde à l’art contemporain une place comme aucun autre pays”. c’est pour cela que l’IMA a voulu que “la prochaine biennale de la photo arabe se tienne avec un focus sur le Maroc”.