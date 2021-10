USA : les restrictions d’accès seront levées le 8 novembre pour les voyageurs vaccinés

Les restrictions d’entrée aux Etats-Unis seront levées le 8 novembre pour les voyageurs internationaux vaccinés, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

La nouvelle mesure affectera à la fois les voyageurs par voies aérienne et terrestre, qui devront être entièrement vaccinés et présenter une preuve de vaccination, indique-t-on. Selon les médias américains, l’administration Biden a annoncé la nouvelle date pour l’assouplissement des règles de voyage, en vigueur depuis mars 2020, pour notamment apaiser les inquiétudes des alliés européens qui ont fait des pressions dans ce sens au vu des progrès de la vaccination en Europe.

Plus tôt cette semaine, Washington a annoncé l’assouplissement, à partir de novembre, des restrictions de voyage pour les passages terrestres en provenance du Canada et du Mexique voisins. En vertu de cette mesure, qui s’applique aux voyageurs pour des raisons non essentielles, une preuve de vaccination est ainsi exigée pour passer la frontière des Etats-Unis.

La Maison Blanche a déclaré qu’en vertu des nouvelles règles, les voyageurs entièrement vaccinés continueront d’être tenus de présenter un test négatif avant le départ, effectué dans les trois jours avant l’embarquement.