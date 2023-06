USA: les inscriptions au chômage au plus haut niveau depuis octobre 2021

Les inscriptions initiales au chômage se sont maintenues à 264.000 au cours de la semaine terminée le 17 juin après une légère révision à la hausse des chiffres de la semaine précédente, selon un rapport du département du Travail publié jeudi.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est tombé à 1,76 million au cours de la semaine terminée le 10 juin.

La tendance à la hausse des inscriptions au chômage fait suite aux récentes annonces de licenciements dans les secteurs technologique et bancaire et au ralentissement de la demande pour les travailleurs temporaires.

La moyenne sur quatre semaines, qui atténue la volatilité des chiffres hebdomadaires, est passée à 255.750.

Les Etats de Californie, du New Jersey et du Connecticut ont enregistré les plus fortes augmentations des inscriptions au chômage au pays.