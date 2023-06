Le Moussem de Tan-Tan, un espace de rencontre pour les cultures arabes (WAM)

Le Moussem de Tan-Tan est l’événement culturel et artistique le plus important en Afrique du Nord qui offre un espace de rencontre pour les cultures arabes et rapproche les aspects patrimoniaux des Émirats arabes unis et du Maroc liés à la culture populaire du désert, a indiqué l’Agence de presse émiratie (WAM).

Ce Moussem, qui a été proclamé patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, est considéré comme l’un des événements culturels les plus importants qui célèbrent les traditions et les manifestations de la vie dans le désert et se caractérise par sa capacité à rassembler diverses formes de cultures nomades, a souligné l’Agence. Elle a ajouté que cet événement, qui se tiendra cette année sous le signe “Enracinement identitaire et levier de développement durable”, comprend une programmation culturelle riche et variée qui met en lumière le patrimoine du désert. Évoquant la participation des Émirats à cette 16ème édition prévue du 7 au 12 juillet, la WAM a souligné que le pays y prend part pour la septième fois consécutive, ce qui reflète la profondeur des relations fraternelles entre les Émirats arabes unis et le Maroc, y compris dans le domaine culturel. Elle a relevé également que le pavillon émirati devrait abriter plusieurs activités, dont des spectacles folkloriques, un village patrimonial qui met en valeur l’art culinaire et l’artisanat émiratis, des expositions de photos, des soirées poétiques, des concerts de musique, ainsi que des compétitions sur la décoration et les courses de chameaux. Par ailleurs, la WAM a signalé que cette participation contribuera à diffuser le message civilisationnel et humain des Émirats arabes unis, ainsi qu’à préserver et promouvoir son patrimoine immatériel riche.