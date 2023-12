USA : le Congrès adopte un budget militaire de 886 milliards de dollars pour 2024

Le texte, adopté la veille par le Sénat, a été approuvé jeudi par la Chambre des représentants par 310 voix contre 118.

Le budget prévoit une augmentation de salaire de 5,2% pour les militaires.

Le sénateur Jack Reed, qui dirige la commission des services armés, a estimé que ce budget « rend l’Amérique plus sûre et plus forte ».

Le texte comprend plusieurs mesures visant à renforcer la capacité de l’armée américaine, en finançant des initiatives visant à maintenir des relations étroites avec les alliés de la région du Pacifique tout en menant des exercices militaires.

La législation permettrait aux États-Unis de vendre des sous-marins à propulsion nucléaire à l’Australie, malgré une pénurie de sous-marins dans l’armée américaine et une capacité limitée dans l’industrie nationale de la construction navale.

Le texte prévoit environ 170 milliards de dollars pour acheter des hélicoptères, des véhicules de combat, des sous-marins et des armes telles que des bombes et des roquettes.

Il prévoit également 145 milliards de dollars supplémentaires pour la recherche et le développement technologique.