L’Azerbaïdjan réitère son soutien permanent et constant à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud

La présidente de l’Assemblée nationale de la République d’Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, a réitéré, jeudi à Rabat, le soutien permanent et constant de son pays à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, saluant la convergence des vues entre les deux pays sur de nombreuses questions continentales et internationales et l’attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des États et au règlement pacifique des différends.

Lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, Mme Gafarova, en visite de travail au Royaume à la tête d’une importante délégation, a salué le développement considérable que connaît le Maroc dans divers domaines, mettant en avant la solidité des relations politiques unissant les deux pays.

Selon un communiqué de la Chambre des Conseillers, la responsable azerbaïdjanaise a insisté sur l’importance de redoubler les efforts pour promouvoir la coopération économique et investir toutes les opportunités offertes, notant que les deux pays sont appelés à donner un nouveau dynamisme à leur coopération dans le domaine parlementaire, à travers le renforcement des mécanismes de dialogue et de consultation, au service des questions d’intérêt commun.

De son côté, M. Mayara s’est félicité de cette visite qui reflète la qualité des relations politiques et la profondeur des liens fraternels, culturels et civilisationnels unissant le Maroc et l’Azerbaïdjan, ajoutant que cette rencontre intervient dans un contexte particulier marqué par la célébration du 30è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, instaurant un partenariat fructueux et prometteur.

Dans ce sens, il a rappelé la tenue de la deuxième session de la commission mixte de coopération bilatérale, qui a été sanctionnée par la conclusion d’une série d’accords et de mémorandums d’entente dans divers domaines, illustrant ainsi l’engagement des deux pays à diversifier et approfondir leur coopération, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev.

Après avoir donné des explications détaillées sur l’action de la Chambre des Conseillers, sa composition et ses prérogatives, M. Mayara a fait part de la disposition de la Chambre à accompagner le processus de développement de ces relations bilatérales et à les soutenir dans toutes les initiatives.

Il a, également, tenu à remercier la République d’Azerbaïdjan pour « sa position ferme et constante en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté sur ses provinces du Sud », affirmant le soutien continu du Maroc à l’Azerbaïdjan dans les différents fora internationaux.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue la place de l’institution parlementaire dans le paysage institutionnel des deux pays, ainsi que son rôle important dans le renforcement des relations bilatérales, le développement de la diplomatie parlementaire et la consolidation des relations avec les parlements régionaux et continentaux.