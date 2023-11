USA: la société xAI d’Elon Musk lance samedi son premier modèle d’intelligence artificielle

« Demain, @xAI rendra sa première IA accessible à un groupe limité », a indiqué Musk sur son réseau social X.

L’homme d’affaires avait officialisé la création de xAI début juillet, en indiquant que son but était de « comprendre la véritable nature de l’univers ».

xAI a aussi vocation à développer des outils d’IA en collaboration avec des sociétés contrôlées par Elon Musk, notamment X et Tesla.

Le milliardaire a recruté des informaticiens ayant travaillé pour OpenAI, Google, Microsoft ou Tesla, et qui ont participé à la création de plusieurs interfaces d’intelligence artificielle générative.

Depuis le lancement de la plus connue d’entre elles, ChatGPT, il y a près d’un an, l’IA générative fait l’objet d’une concurrence féroce entre les géants du secteur, principalement Microsoft et Google, mais aussi Meta (Facebook) et des start-up comme Anthropic ou Stability AI.

Selon Elon Musk, un modèle d’intelligence artificielle « qui s’intéresserait à l’univers ne détruirait probablement pas l’espèce humaine, parce que nous sommes une partie intéressante de l’univers. Espérons qu’il pensera de cette façon ».