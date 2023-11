CPS de l’UA : le Maroc plaide pour une participation effective des jeunes à tous les efforts liés à la bonne gouvernance, la paix et la sécurité en Afrique

Le Maroc a plaidé, à Addis-Abeba devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), pour une participation effective et significative des jeunes à tous les efforts liés à l’instauration de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité en Afrique.