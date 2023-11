Les États-Unis décidés à prolonger l’AGOA pour promouvoir la croissance en Afrique (Blinken)

«Il ne s’agit pas seulement de prolonger l’AGOA, mais aussi de travailler avec le Congrès américain pour l’améliorer», a déclaré M. Blinken dans une vidéo projetée lors de la deuxième journée du 20è Forum de l’AGOA, qui se tient du 2 au 4 novembre à Johannesburg.

Lancée en 2000, l’AGOA améliore considérablement l’accès au marché des États-Unis pour les pays d’Afrique subsaharienne éligibles en accordant un accès en franchise de droits à près de 6800 produits sous réserve des règles d’origine.

Soulignant que ce programme est essentiel à la réalisation de la vision des États-Unis à l’égard de l’Afrique subsaharienne, M. Blinken a rappelé que «l’AGOA a généré de nouveaux emplois, de nouvelles compétences et connexions et de nouveaux investissements».

«Ce texte législatif s’est traduit par des partenariats visant à proposer de nouvelles solutions aux défis communs, de la crise climatique à l’insécurité alimentaire, en passant par les perturbations et les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le diplomate américain a souligné que son pays continue de financer des infrastructures essentielles en Afrique, tel que le projet du Corridor de Lobito entre la République démocratique du Congo (RDC), la Zambie et l’Angola, qui améliorera la connectivité et facilitera les affaires en Afrique.

M. Blinken a de même fait savoir que les États-Unis mobilisent 8 milliards de dollars d’investissements privés et publics pour renforcer la résistance au changement climatique et promouvoir l’autonomisation économique des femmes.

Initié cette année sous le thème «Établir des partenariats pour élaborer un programme résilient, durable et inclusif», le Forum AGOA rassemble trois jours durant (2-4 novembre) des responsables américains et des ministres du Commerce de plusieurs pays africains éligibles, ainsi que des représentants d’organisations économiques, syndicales et de la société civile.

En plus du Forum formel, l’évènement comprend aussi un forum des ministres africains du commerce, un forum du secteur privé, un forum syndical et un forum de la société civile. Figurent aussi au programme une foire industrielle et une exposition d’histoire, de cinéma et de musique africaine.