La Russie « continuera à respecter le moratoire sur les essais nucléaires » (MAE)

« Nous comptons continuer à respecter le moratoire sur les essais nucléaires instauré il y a plus de 30 ans », a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant que des potentiels « essais à grande échelle » des États-Unis obligerait la Russie à « faire de même ».

Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), signé par la Russie en 1996 et ratifié en 2000, est l’un des trois traités de portée universelle en matière de désarmement nucléaire, avec le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 1968 et le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) de 2017.

Le traité en vertu duquel « chaque État s’engage à ne pas effectuer d’explosion expérimentale d’arme nucléaire ou d’autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle », a été ouvert à la signature le 24 septembre 1996 à New York.

Il ne pourra entrer en vigueur qu’après sa ratification par les 44 États qui détenaient des installations nucléaires en 1996 (pays dits de l’annexe 2). Or, seuls 36 d’entre eux l’ont fait.