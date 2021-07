USA: La Maison Blanche et le Sénat parviennent à un compromis sur l’infrastructure

Après des semaines de négociations à huis clos, certaines parties du projet de loi ne sont toujours pas écrites, mais le Sénat peut maintenant commencer à débattre de la législation pour résoudre les questions en suspens.

Quelque 17 sénateurs républicains ont joint leurs votes à ceux de 50 démocrates lors du vote de mercredi soir, marquant une victoire législative majeure pour le président Joe Biden.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu’il envisageait de maintenir le Sénat en session pendant le week-end pour compléter le projet de loi bipartisan.

“Nous avons maintenant un accord sur les questions majeures. Nous sommes prêts à aller de l’avant”, a déclaré à la presse le sénateur Rob Portman (Ohio), qui a dirigé les pourparlers pour les républicains. “Nous sommes impatients d’aller de l’avant. Et d’avoir l’opportunité d’avoir un débat sain ici”, a-t-il ajouté.

L’accord devrait coûter 1,2 trillion de dollars sur huit ans, et offre plus de 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses, y compris 110 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les routes, les ponts et les grands projets.

Le paquet comprend également 73 milliards de dollars pour améliorer le réseau et les structures électriques du pays, 65 milliards de dollars pour l’internet haut débit, 55 milliards de dollars pour l’eau potable et les canalisations, et 50 milliards de dollars pour les inondations et la résilience des côtes.