Pedro Castillo investi officiellement président du Pérou le jour du bicentenaire de l’indépendance du pays

Dans son premier discours en tant que président, Pedro Castillo, un instituteur de 51 ans, a déclaré que l’une des priorités de son gouvernement sera de vacciner la population péruvienne contre le coronavirus dans les plus brefs délais.

Ce pays d’Amérique du sud d’un peu plus de 32 millions d’habitants a enregistré plus de 2 millions d’infections et plus de 196.000 décès depuis le début de la pandémie.

« Notre grande première grande tâche est de continuer la lutte contre la pandémie de covid-19, qui a tant frappé notre pays. Je ne cesserai pas de rappeler le souvenir de tous les Péruviens qu’ils ne sont plus parmi nous. Nous honorerons leur mémoire en veillant à ce que la vaccination soit une priorité », a-t-il déclaré.

Pedro Castillo a souligné que son gouvernement « est venu gouverner avec le peuple et pour le peuple », et a rappelé que c’est la première fois que le pays sera présidé par un paysan.

« C’est la première fois que le pays est gouverné par un paysan. Je suis une personne qui, comme beaucoup de Péruviens, appartient aux secteurs opprimés depuis tant de siècles et c’est aussi la première fois qu’un enseignant, plus précisément un enseignant rural, est élu président constitutionnel », a-t-il rappelé en parlant de son parcours et de comment il est parvenu à devenir président du pays.

« Je veux que vous sachiez que la fierté et la douleur du Pérou profond coulent dans mes veines, que moi aussi je suis le fils de ce pays fondé avec la sueur de mes ancêtres, et le manque d’opportunités pour mes parents et que malgré cela, j’ai aussi résisté », a déclaré Castillo.

Des dirigeants de plusieurs pays ont participé à la cérémonie d’investiture, parmi lesquels les présidents de l’Équateur, Guillermo Lasso; du Chili, Sebastián Piñera ; de Colombie, Iván Duque et d’Argentine, Alberto Fernández.

De même, le roi Felipe VI d’Espagne, ainsi que les vice-présidents du Paraguay, Hugo Velázquez, et du Brésil, Hamilton Mourão ont pris part à cette cérémonie.

Pedro Castillo, candidat du Parti Pérou Libre (gauche) avait remporté le deuxième tour de l’élection présidentielle du 6 juin dernier face à sa rivale Keiko Fujimori, candidate du Parti Force populaire (droite).

Sa proclamation a tardé plusieurs semaines à cause des recours présentés par Fujimori contre une présumée fraude électorale et qui a fini par reconnaître sa défaite.

Il succède ainsi au président par intérim Francisco Sagasti, qui avait accédé à la présidence après une grave crise institutionnelle en novembre dernier.

Selon les résultats officiels définitifs, Pedro Castillo a obtenu 50,126% (8 836 380 voix ) des voix, tandis que Keiko Fujimori, en a remporté 49,874% (8 792 117 votes). La différence entre les deux candidats était de seulement 44263 voix.