USA : Ketanji Brown Jackson rejoint officiellement la Cour suprême

Mme Jackson occupera le siège laissé vacant par le juge Stephen Breyer, 83 ans, qui a pris sa retraite jeudi après près de 28 ans à la plus haute magistrature du pays.

La juge Jackson, 51 ans, a été confirmée en avril, lorsque le Sénat a voté sa nomination par 53 voix contre 47.

“Je suis heureux d’accueillir la juge Jackson à la Cour et à notre vocation commune”, a déclaré le juge Roberts en lui serrant la main. Le juge Roberts a précisé qu’il y aurait une investiture officielle à l’automne, mais que les serments “lui permettraient d’entreprendre ses fonctions, et elle est impatiente de s’y mettre sans plus tarder”.

Mme Jackson a remercié ses nouveaux collègues pour “leur accueil chaleureux et gracieux” et s’est dite “particulièrement reconnaissante du temps et de l’attention que m’ont accordés le juge en chef et le juge Breyer.”

L’investiture de Mme Jackson ne changera pas la composition de la Cour suprême, qui reste dominée par 6 juges conservateurs contre 3 libéraux.