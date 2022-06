OTAN : Le Sommet de Madrid a pris des “décisions transformatrices” (Stoltenberg)

“Nous avons convenu d’un changement fondamental dans notre politique de défense. Nous avons décidé que la Finlande et la Suède rejoindront notre Alliance, nous avons décidé de continuer à soutenir l’Ukraine et nous avons décidé d’approfondir nos relations avec les partenaires de l’Indo-Pacifique”, a-t-il résumé.

« Aujourd’hui, nous avons examiné comment nous avons progressé dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations », a fait noter Stoltenberg, relevant que l’OTAN « a reconfirmé son engagement à continuer de lutter avec détermination et solidarité contre ce fléau, notamment en partageant les renseignements et en soutenant ses partenaires ».

Concernant la menace de la Russie, le secrétaire général de l’OTAN a déclaré : “nous sommes prêts à toute éventualité ».

“Les alliés ont discuté de la manière d’atténuer la crise alimentaire et d’acheminer les céréales hors d’Ukraine par voie terrestre et maritime”, a-t-il, en outre, précisé.

“Nous sommes confrontés à la plus grande menace pour la sécurité depuis des décennies, mais nous relevons le défi avec unité et détermination. Les décisions prises ici à Madrid permettront à notre Alliance de continuer à préserver la paix, à prévenir les conflits et à protéger nos citoyens et nos valeurs. L’Europe et l’Amérique du Nord sont solidaires au sein de l’OTAN », a conclu Stoltenberg.