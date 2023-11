USA : deux milliards de dollars d’investissement dans des projets à faible émission de carbone

Ces projets, qui s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à lutter contre le changement climatique, sont situés dans 39 États, a indiqué le conseiller principal du président américain, John Podesta, notant que ces investissements permettront de lutter contre les émissions des secteurs qui sont parmi les plus difficiles à décarboniser.

L’administration des services gouvernementaux a relevé, pour sa part, que dans le cadre de ces projets, la priorité sera donnée à l’achat d’asphalte, de béton, de verre et d’acier produits et éliminés avec des niveaux réduits d’émissions de gaz à effet de serre et conformes à une norme mondiale pour les produits environnementaux.

« Le gouvernement américain détient une énorme part du marché, en particulier pour le béton et l’asphalte, et je pense que cela aide l’industrie à atteindre un niveau d’innovation toujours plus élevé en matière de décarbonisation », a déclaré à la presse Podesta à l’occasion d’une visite dans la ville de Topeka, au Kansas qui verra la construction d’un bâtiment fédéral et d’un palais de justice pour 25 millions de dollars.

L’administration s’est fixé pour objectif d’avoir un portefeuille de bâtiments fédéraux à émissions nettes nulles d’ici 2045 et des marchés publics à émissions nettes nulles d’ici 2050.