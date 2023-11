Soudan: plus de 14 millions d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire vitale (ONU)

Dans un communiqué, l’agence onusienne a également indiqué que quelque 19 millions d’enfants n’ont pas pu retourner en classe, « ce qui en fait l’une des pires crises de l’éducation au monde ».

Exhortant la communauté internationale et toutes les parties au conflit à redoubler d’efforts pour remédier à cette situation, l’UNICEF a fait savoir que ses équipes et partenaires apportent une aide vitale à des millions d’enfants au Soudan et dans les pays voisins, notamment en matière d’eau, de santé, de nutrition, d’espaces sécurisés et d’apprentissage.

Il a toutefois concédé que “les besoins dépassent les ressources », tout en appelant à un accès humanitaire sûr et sans entrave pour fournir des fournitures et des services vitaux à tous les enfants qui en ont besoin.

La menace imminente de maladies mortelles, telles que le choléra, la dengue, la rougeole et le paludisme, est également en augmentation et les épidémies se multiplient déjà, a-t-on ajouté de même source.

“Aujourd’hui, environ 7,4 millions d’enfants n’ont pas accès à l’eau potable. Près de la moitié d’entre eux ont moins de cinq ans et sont gravement exposés aux maladies diarrhéiques et au choléra”, a indiqué l’UNICEF, notant que de nombreux autres enfants ne sont pas vaccinés contre des maladies facilement évitables.

L’agence onusienne a, de même, déploré que près de 700.000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère risquent de mourir en l’absence de traitement, relevant que les infrastructures d’eau et de santé doivent être préservées conformément au droit humanitaire international.

Et de conclure que l’appel humanitaire de l’UNICEF pour le Soudan au titre de l’année en cours n’est financé qu’à 24%.