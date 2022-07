USA: Biden signe un décret en faveur de l’accès à l’avortement

Il s’est, par ailleurs, engagé à utiliser son veto à une interdiction de l’avortement au niveau fédérale si les législateurs républicains réussissaient à adopter un tel projet de loi au Congrès.

Le président américain a demandé également au ministère de la Santé et des Services sociaux de prendre des mesures supplémentaires pour protéger l’accès aux pilules abortives, aux soins médicaux d’urgence et à la contraception. Le décret présidentiel vise, en outre, à répondre aux préoccupations concernant la vie privée des patients et la surveillance numérique, notamment en prenant des mesures pour protéger la vie privée en cas de recherche d’informations sur les services de soins de santé reproductive.

Fin juin dernier, la Cour suprême des Etats-Unis avait révoqué l’arrêt Roe v. Wade de 1973 sur l’avortement, en estimant que la constitution américaine ne garantit pas un droit fédéral à cette pratique. Sans surprise, les six juges conservateurs de la cour ont voté pour la révocation alors que les trois juges libéraux s’y sont opposés.

Cette décision, l’une des plus importantes de l’histoire moderne du pays, constitue un rare cas de revirement de la part de la Cour, qui a supprimé un droit constitutionnel qu’elle avait auparavant institué. Désormais, le droit à l’avortement era déterminé par les États, à moins que le Congrès n’adopte une loi garantissant le droit fédéral à l’avortement.