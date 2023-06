USA : Biden signe l’accord sur le plafond de la dette, évitant au pays un défaut de paiement

“Je viens de signer un accord budgétaire bipartite qui empêche un tout premier défaut de paiement tout en réduisant le déficit, en protégeant la sécurité sociale, Medicare et Medicaid, et en remplissant notre obligation envers nos anciens combattants”, a affirmé M. Biden dans un tweet.

“Maintenant, nous poursuivons le travail de construction de l’économie la plus forte du monde”, a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

La suspension du plafond de la dette jusqu’au début de 2025 élimine la menace de défaut de paiement jusqu’à l’élection présidentielle de l’année prochaine.

En plus de s’attaquer au plafond de la dette, la loi plafonne les dépenses non militaires, élargit les exigences de travail pour certains bénéficiaires des aides alimentaires et récupère certains fonds de secours dédiés au Covid-19.

L’accord bipartite visant à suspendre le plafond de la dette a été conclu entre la Maison Blanche et les républicains de la Chambre des représentants suite à de longues négociations.

Le département du Trésor avait mis en garde que le pays faisait face au risque de défaut de paiement dès le 5 juin en l’absence d’un accord.

La Chambre des représentants a adopté le projet de loi mercredi et le Sénat a suivi le pas jeudi.