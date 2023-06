Le PAM tient son 2è Congrès régional pour Marrakech-Safi

Placés sous le signe “Dynamisme et engagement avec l’esprit d’intégration”, les travaux de ce Congrès ont été marqués par l’élection de Said El Mhajri, président du Conseil régional et de Tarik Hanich, Secrétaire général régional de cette formation politique pour Marrakech-Safi, ainsi que des membres du Conseil régional.

Dans une allocution de circonstance, M. Ouahbi, a indiqué que l’avenir de cette formation politique dépend de l’intégration des jeunes au sein de ce parti, soulignant que “le PAM aspire pouvoir disposer d’organes, de décisions et une indépendance”.

Dans ce contexte, M. Ouahbi a fait savoir que le PAM tiendra très prochainement une réunion de son conseil national dédiée à discuter des orientations générales après son entrée au gouvernement et l’élection de ses dirigeants, indiquant que le parti aspire à atteindre la parité au sein du Conseil national et au sein du bureau politique.

Tout en affichant l’ambition du Parti de se classer premier sur la scène politique, il a affirmé que le PAM continuera de défendre la coalition gouvernementale, le programme gouvernemental et la charte de la majorité.

Dans une allocution lue en son nom, la présidente du Conseil national du PAM, Fatima-Zahra Mansouri, a mis l’accent sur “le bilan positif” des membres du parti, que ce soit au sein du Parlement ou les conseils régionaux élus et autres instances, ce qui démontre l’action soutenue, le travail sérieux et la politique de proximité adoptée en vue d’interagir rapidement avec les aspirations des citoyens, renforcer l’édification de l’Etat de droit, des libertés et la justice sociale et territoriale, consolider le choix de la régionalisation avancée, qui fait de la région un véritable pôle de développement et un partenaire essentiel dans la promotion sociale.

“Les missions partisanes exigent aujourd’hui la poursuite de la contribution au champ politique et l’adhésion à la promotion de la qualité de l’action partisane, afin d’être en mesure de répondre aux défis et d’honorer les engagements du parti envers les citoyens”, a-t-elle insisté.

Les autres intervenants ont souligné que le PAM poursuit la construction de ses bases et ses organes à un rythme soutenu, traduisant sa prise de conscience que l’organisation reste la garante de sa continuité, relevant que le parti, qui reste homogène et fort grâce à ses leaders, militants et bases, aspire à un leadership sur la scène politique à l’avenir.

Les intervenants ont aussi fait remarquer que les composantes du parti aspire à promouvoir les conditions socioéconomiques des femmes, renforcer leur participation politique et leur autonomisation socioéconomique afin qu’elles s’approprient les mécanismes à même de leur permettre de lutter contre toutes les formes de discrimination à leur égard.