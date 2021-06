USA: Biden dévoile sa stratégie de lutte contre la violence armée

M. Biden a insisté, mercredi, sur le fait que les responsables aux niveau local et des Etats qui connaissent une recrudescence de la violence armée peuvent se servir d’un financement de 350 milliards de dollars des fonds d’aide Covid-19, pour embaucher davantage de personnel chargé du maintien de l’ordre, même si cette mesure va porter le nombre total de policiers au-delà de son niveau pré-pandémique.

“Le Plan de secours américain, qui est un investissement unique en son genre pour réduire la violence en Amérique – j’en suis fier. Cela signifie plus de policiers, plus d’infirmières, plus de conseillers, plus de travailleurs sociaux (…) pour aider à résoudre les problèmes avant qu’ils ne se transforment en crimes”, a déclaré M. Biden dans un discours à la Maison Blanche.

“Cela signifie que nous poursuivons les personnes qui inondent nos rues d’armes à feu, et les mauvais acteurs qui décident de les utiliser pour terroriser davantage les communautés”, a-t-il ajouté. “Cela signifie sauver des vies, et le Congrès ne devrait en aucun cas supprimer ce financement qui a déjà été affecté.”

Le président démocrate a réitéré son appel au Congrès pour qu’il adopte une extension des vérifications des antécédents pour les achats d’armes à feu et une interdiction fédérale des armes d’assaut afin de réduire la violence armée. Ces deux mesures se sont heurtées jusqu’à présent à une impasse au Congrès à cause de l’opposition des républicains.

La Maison Blanche a indiqué que le département du Travail utilisera les fonds existants pour les programmes de développement de la main-d’œuvre pendant la saison d’été pour les jeunes et aidera les anciens détenus à chercher un emploi.

De son côté, le département de la Justice prendra des mesures supplémentaires pour contrer le trafic d’armes et révoquer les licences des marchands d’armes qui violent délibérément la loi fédérale.

La pandémie a entraîné une recrudescence de la violence armée, les États-Unis ayant été le théâtre de fusillades de masse toutes les semaines cette année, selon l’organisation à but non lucratif Gun Violence Archive. Les homicides ont bondi de 30 % dans les grandes villes en 2020, selon la presse américaine.