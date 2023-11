Ursula Von der Leyen à Kiev pour évoquer l’adhésion de l’Ukraine à l’UE

Accueillie à la gare de Kiev par le président ukrainien, Mme von der Leyen a déclaré que : « Je suis ici pour discuter du chemin d’adhésion de l’Ukraine à l’UE », ainsi que du soutien financier de l’UE « pour reconstruire l’Ukraine en tant que démocratie moderne et prospère ».

La Commission doit rendre le 8 novembre son rapport sur l’état des progrès réalisés par l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, et se prononcer sur l’ouverture ou non de négociations d’adhésion, avant que les Vingt-Sept ne se saisissent de la question lors d’un sommet à Bruxelles à la mi-décembre.

« Le plus important message est de réaffirmer que nous nous tiendrons aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-elle insisté, soulignant que ce voyage, programmé de longue date, est « le type de voyage traditionnel avant de présenter un rapport sur l’élargissement de l’UE ».

En juin 2022, l’UE a accordé à l’Ukraine le statut de candidat, dans un geste hautement symbolique quelques mois après le début du conflit russo-ukrainien, ainsi qu’à la Moldavie.