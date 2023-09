Une subvention américaine de 73 millions dollars à l’UNRWA

Les États-Unis d’Amérique ont fourni un financement supplémentaire de l’ordre de plus de 73 millions de dollars à l’Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient (UNRWA), indique l’ambassade américaine à Amman.

« Les États-Unis fourniront plus de 73 millions de dollars de financement supplémentaire pour soutenir les services principaux et d’urgence de l’UNRWA », précise la représentation diplomatique US en Jordanie dans un communiqué, notant que cette subvention contribuera à fournir aux réfugiés des services de santé et d’éducation, ainsi qu’une assistance alimentaire aux familles vulnérables.

Elle apportera également une aide humanitaire d’urgence aux habitants de Jénine et dans le camp de Ain al-Hilweh, ajoute-t-on.

Créée en 1949, l’UNRWA a pour missions de fournir une assistance humanitaire et une protection aux réfugiés palestiniens enregistrés dans sa zone d’opérations en Jordanie, au Liban, en Syrie, dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris Al-Qods-Est. Ces opérations sont presque entièrement financées par des contributions volontaires.