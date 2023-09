Afrique/Espagne: rencontre à Madrid sur les risques de la désinformation

Initiée par Casa África en partenariat avec notamment le ministère espagnol des affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération et l’Union européenne (UE), cette rencontre s’assigne pour objectif de favoriser une réflexion commune entre les experts africains et européens sur le rôle des technologies de l’information dans la construction de la vision africaine et européenne de l’ »autre », et comment améliorer la qualité de l’information, indiquent les organisateurs.

Le but étant aussi de promouvoir un dialogue sur les risques de la désinformation pour les relations Afrique-Europe et sur les moyens d’inhiber l’action de ceux qui la promeuvent et l’utilisent à leurs propres fins, contrecarrer les fausses informations et encourager la diffusion d’une information de qualité, fidèle à la réalité, vérifiée et utile.

Que peuvent faire les professionnels de média africains et les européens pour garantir la transparence et la qualité des informations mises à la disposition des citoyens sur leurs sociétés respectives ? telle la question qui se pose, relèvent les organisateurs dans une note de présentation de cette rencontre.

Pour y répondre, une pléiade de journalistes, analystes et experts européens et africains dans les domaines de la communication, la cybersécurité et les technologies de l’information animeront le débat au cours de ce conclave de deux jours.