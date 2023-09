Chefchaouen : bientôt la fin du projet de renforcement de l’attractivité touristique du site « Ras El Ma »

Ce projet, qui fait l’objet d’une convention de partenariat tripartite s’inscrivant dans le cadre du programme de mise à niveau et de valorisation des sites touristiques et patrimoniaux de Chefchaouen, porte sur la construction d’un parking silo, de commerces, d’un terrain de football et d’un parc de jeux pour enfants.

Selon des données présentées lors d’une visite de terrain effectuée samedi par le gouverneur de la province, Mohamed Alami Ouaddane, en présence d’une délégation de responsables locaux, le parking ouvrira prochainement ses portes aux usagers, ce qui contribuera à résoudre le problème du stationnement des voitures à Chefchaouen, qui témoigne d’une congestion récurrente aux alentours de son ancienne médina.

Ce parking de nouvelle génération, qui sera géré avec des techniques modernes, est doté d’équipements électroniques avancés qui vont faciliter son utilisation par les usagers.

Cette structure, qui s’étend sur une superficie de 2.700 m2, comprend un parking silo d’une capacité de 231 voitures, un espace dédié aux véhicules de tourisme et 28 commerces pour la commercialisation des produits locaux, ainsi qu’un café et un restaurant surplombant l’ancienne médina, outre un terrain de football et une aire de jeux pour enfants, ont souligné des données présentées lors du lancement du projet en février 2022.

Ce projet contribuera à métamorphoser le site touristique de Ras El Ma, qui joue un rôle important dans le renforcement de l’attractivité touristique de la ville et l’amélioration des conditions de vie de la population locale.

Il vient s’ajouter aux différentes initiatives de développement lancées dans la province de Chefchaouen, visant à améliorer les conditions de vie de la population locale, à renforcer les services et les infrastructures de base, et à réaliser un développement inclusif et durable dans la province.