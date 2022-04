Une lune de Jupiter pourrait contenir de l’eau (étude)

Europa est une des principales candidates pour la recherche d’une vie extraterrestre dans le système solaire, à cause de la présence supposée d’un océan d’eau liquide. Mais ce dernier se situerait sous une épaisse couche de glace, jusqu’à 20 à 30 kilomètres sous la surface, selon les données recueillies par les sondes spatiales.

Or une partie de cette eau pourrait être beaucoup plus proche de la surface qu’imaginé, selon l’étude publiée mardi dans Nature communications, qui souligne qu’Europa est “jeune et géologiquement active”.

Les scientifiques ont émis plusieurs hypothèses pour expliquer leur formation, notamment une interaction entre l’océan interne et la couche de glace qui le recouvre. Mais la difficulté de l’eau à traverser une surface si épaisse a fait supposer que la formation des crêtes s’effectue avec des poches d’eau situées juste sous la surface.

Et c’est ce qu’a pu observer une équipe de géophysiciens de l’Université américaine de Stanford, au Groenland, une île principalement couverte de glace.

Ils y ont découvert “une double crête de glace qui a une forme similaire à celles des doubles crêtes que l’on trouve sur Europa”, a expliqué Riley Culberg, principal auteur de l’étude, faisant savoir que cette crête mesure environ 800 mètres de long pour une hauteur moyenne de 2,1 mètres et se situe à environ 60 km de la côte, dans le nord-ouest du Groenland. Deux missions spatiales sont prévues à cet égard à partir de 2030: Europa Clipper, pour la Nasa, sera dotée d’un radar similaire à celui utilisé pour étudier le Groenland, et JUICE, pour l’Agence spatiale européenne (ESA), se penchera elle aussi sur Europa ainsi que sur les deux autres lunes glacées de Jupiter, Io et Ganymède.