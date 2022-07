Une espèce de dauphin jamais vue en Islande s’échoue sur les plages du pays

n

L’un des dauphins était déjà mort lorsqu’il s’est échoué sur le rivage. L’autre s’est échoué en essayant de suivre son compagnon. Le second dauphin n’allait pas survivre et a donc été euthanasié sur les conseils d’un vétérinaire juste avant le week-end.

Les dauphins étaient tous deux des dauphins de Risso, parfois appelés dauphins gris. Leurs dépouilles ont été recueillies par un biologiste qui procédera à leur autopsie. Ce dernier a assuré qu’il n’a trouvé aucune preuve que des dauphins de Risso aient jamais été observés autour de l’Islande auparavant, bien qu’ils aient été vus autour des îles Féroé.

“C’est une espèce d’eau chaude”, a-t-il expliqué, ajoutant que cette espèce se trouve un peu à l’est de l’Irlande et au nord-ouest de l’Écosse. Mais le plus grand nombre se trouve plus au sud, dans des mers plus chaudes.

Selon lui, les dauphins, qui semblaient assez émaciés, ont très probablement été attirés hors de leur habitat naturel et si loin au nord par des courants plus chauds.