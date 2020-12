Une délégation marocaine technique à Tel-Aviv

Le souverain s’est félicité en outre de la réactivation des mécanismes de coopération entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël, et de la reprise des contacts réguliers, dans le cadre de relations diplomatiques pacifiques et amicales.

“Nous avons convenu que la délégation marocaine viendrait ici en début de semaine afin de tout faire pour faire avancer (nos relations)”, a déclaré vendredi le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou dans une vidéo qu’il a publiée sur Twitter.

M. Netanyahou a par ailleurs invité le roi Mohammed VI à se rendre en Israël, lors de leur tout premier entretien téléphonique depuis la reprise des relations entre les deux pays.