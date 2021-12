Un nouveau gouvernement dévoilé au Burkina Faso

Plusieurs ministres ont gardé leur poste sous la houlette de Lassina Zerbo, qui a été nommé Premier ministre vendredi.

On note dans ce nouveau cabinet le départ de 19 ministres sortants, dont Alpha Barry (Affaires étrangères), Harouna Kaboré (Commerce), Clément Sawadogo (Administration territoriale), Eric Bougouma (Infrastructures), Siméon Sawadogo (Environnement), Laurence Marchal Ilboudo (Solidarité nationale), Elise Ilboudo (Culture) et Salifo Tiemtoré (Jeunesse).

Le ministre en charge de la Défense, le général Aimé Barthelemy, et celui de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, gardent leur portefeuilles, de même que le ministre de l’Education Stanislas Ouaro. Enfin, l’ex-ministre des Finances Rosine Coulibaly (2016-2019) revient cette fois aux Affaires étrangères.

Entré officiellement en fonction lundi soir, M. Zerbo a appelé dans une brève allocution à la “cohésion et la tolérance” pour lutter contre la violence jihadiste qui frappe le pays.

“C’est à l’unisson que l’on pourra être mieux engagé pour vaincre le terrorisme”, a-t-il déclaré, lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Christophe Joseph Dabiré.

“Je ne ménagerai aucun effort pour continuer l’œuvre entamée et d’être à l’écoute du peuple. On essayera de contacter toutes les composantes avec l’appui du chef de l’Etat pour qu’on puisse nous comprendre et gagner la confiance du peuple”, a ajouté M. Lassina Zerbo .

Nommé Premier ministre vendredi, M. Zerbo, 58 ans, était ancien secrétaire exécutif de l’organisme onusien de surveillance de l’interdiction des essais nucléaires (OTICE) de 2013 à août dernier.