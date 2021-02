Un Maire français souligne le rôle rassembleur du Maroc

«Si la vocation de l’Union européenne était de rassembler ce qui était épars, celle du Maroc est de rassembler, dans les provinces du Sud, ce qui est épars», a déclaré à la MAP ce responsable régional français.

Sur la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur son Sahara, le Maire français dira que «c’est l’exemple à suivre» pour soutenir le Maroc dans ses efforts de rassemblement et de stabilité.

«Il me semble essentiel, à l’instar des Etats-Unis, que l’Union européenne puisse soutenir les efforts du Maroc qui est un acteur de paix, de rassemblement et de stabilité dans une région qui mérite d’être dans l’épanouissement, la prospérité et dans la paix », a-t-il ajouté.

D’éminentes personnalités françaises, toutes tendances politiques confondues, se sont prononcées récemment pour le soutien de la décision américaine reconnaissant la souveraineté marocaine sur son Sahara.

Députés à l’Assemblée nationale, membres du Sénat, anciens ministres, leaders politiques et prescripteurs d’opinion invitent la France et l’Union européenne à suivre l’exemple américain pour clore définitivement le conflit artificiel autour du Sahara marocain, résidu de la guerre froide et ouvrir une nouvelle page pacifiée et prospère dans la région du Maghreb.